Почалася перевірка облгазів Фірташа через донарахування у платіжках

"Перевірка триватиме п’ять днів, в ході якої ми проведемо детальний аналіз фактичного споживання газу населенням та виставлені рахунки"

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оголосила про початок перевірки облгазів на предмет донарахувань у платіжки.

Про це повідомила голова НКРЕКП у Facebook, зазначає "Економічна правда".

"В першій декаді березня ми розпочинаємо широкомасштабну перевірку виконання рішення НКРЕКП щодо заборони Операторів ГРМ здійснювати донарахування обсягів природного газу за приведення до стандартних умов. Перевірка триватиме п’ять днів, в ході якої ми проведемо детальний аналіз фактичного споживання газу населенням та виставлені рахунки", - написала Кривенко.

У разі виявлених порушень будуть прийняті відповідні санкції, результати перевірки будуть публічно оприлюднені та обговорені, повідомила голова НКРЕКП.

За її словами, порушення у частині донарахування у платіжки споживачів здійснили 20 операторів газорозподільних мереж, що здійснюють свою діяльність у 15 областях України.

Це Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Запоріжська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська та Чернівецька області.

У жовтні 2018 року в середньому обсяги донарахувань склали 1 – 1,5 % від обсягу споживання, а вже в грудні-січні склали близько 5-10%. Зважаючи на це, в листопаді 2018 року НКРЕКП прийняла 42 рішення про заборону донарахування додаткових обсягів.

"Все, що зараз відбувається, – це беззаконня з боку різних постачальних організацій. Я прошу: наведіть порядок і захистіть людей. Це чітка вимога", – заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман 5 березня на селекторній нараді з питань тарифоутворення на місцях.

Раніше Державна регуляторна служба надала дозвіл на проведення позапланових перевірок 20 операторів газорозподільних систем.