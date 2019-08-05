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Облгази "шантажують" споживачів, відключаючи їх від газу, - "Нафтогаз"

"А ще газовики заявили, що за наявності боргів не будуть відновлювати газопостачання"
Низка облгазів України почала відключати своїх споживачів від газу під приводом технічного обстеження газових труб. За відновлення газопостачання ці компанії вимагають гроші.
Облгази "шантажують" споживачів, відключаючи їх від газу, - "Нафтогаз" Фото: ria.ru

Зазначається, що вартість відновлення газопостачання після планового відключення складає близько 1000 гривень. При цьому, облгази відмовляються поновлювати газопостачання у тому разі, якщо споживач має борги, навіть ті, які не визнає регулятор з енергетики та уряд. Про це повідомляє прес-служб "Нафтогазу".

"А ще газовики заявили, що за наявності боргів не будуть відновлювати газопостачання. Але більшість цих боргів сформовані через скандальні газові коефіцієнти, які донараховують облгази групи "РГК". Нарахування таких коефіцієнтів не визнають в уряді та в НКРЕКП, тож люди і не мають платити зайве", - повідомляють у "Нафтогазі".

У "Нафтогазі" радять скаржитися на такі дії облгазів до НКРЕКП та правоохоронних органів.

Нагадаємо, що з 1 травня в Україні починає діяти нова ціна на газ для населення і теплової генерації, затверджена на травень поточного року на рівні 8247 гривень за тисячу кубометрів (раніше було 8550 гривень).

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08 05 2019 13:45
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