Зеленський оголосив, що Україна очікує на обмін полоненими цими вихідними

Також можливий обмін тілами загиблих.

На вихідних Україна та росія проведуть новий обмін військовополоненими. російська сторона готова обміняти 500 військових.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у середу, 4 червня.

Президент зазначив, що наразі Україна ще не отримала списки людей, яких планують повернути. Водночас додав, що українська сторона буде готовою обміняти відповідну кількість полонених із свого боку.

"росіяни дали слово, що вони нам дадуть заздалегідь списки кого ми міняємо, для нас це важливо. Ми поки що списки знов не отримали, знов знаходяться якісь причини. Будемо все-таки наполягати, щоби українська сторона отримала списки", — зазначив він

Після обміну полоненими, за його словами, імовірно відбудеться і обмін тілами. При цьому Зеленський зазначив, що важливо провести ідентифікацію, аби росіяни передали саме тіла українців, а не тіла росіян.

Зауважимо, що під час першого раунду переговорів у Туреччині 16 травня делегації України та росії узгодили масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Через значний обсяг домовленість реалізовували поетапно впродовж кількох днів.