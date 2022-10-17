НОВИНИСеред них 37 евакуйованих з "Азовсталі", 11 офіцерів, 85 - рядових та сержантівПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Обмін полоненими: В Україну повернулося 108 жінок
Фото: керівник Офісу Пезидента
Україна у понеділок, 17 жовтня, звільнила з російського полону 108 жінок.
Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Тelegram.
"Черговий масштабний обмін полоненими вдалося провести сьогодні. Особливо емоційний та справді особливий - ми звільнили з полону 108 жінок. Це був перший цілковито жіночий обмін. У полоні перебували мами та доньки, яких дуже чекали рідні. 37 евакуйованих з "Азовсталі", 11 офіцерів, 85 - рядових та сержантів”, - зазначив Єрмак.
За його словами, серед визволених 35 захисниць із ЗСУ, 32 - ВМС, 12 - ТРо, 8 - НГУ, включно з 2 із "Азову", 5 - ДССТ, 4 ДПСУ та 12 цивільних.
"Серед звільнених були дівчата, незаконно ув‘язнені в ОРДЛО, які потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення. Люди сиділи з 2019 року в псевдореспубліках за "надто проукраїнську позицію", яка виражалась в перевезенні гуманітарки для дітей-сиріт, надумані "шпигунство" та «тероризм»”, - додав керівник ОП.
Єрмак зазначив, що "це був нервовий обмін".
"Надто багато деталей і моментів, які могли вплинути на процес, змінити його хід. При обмінах завжди багато ризиків, які треба прораховувати від моменту підготовки та під час самого процесу. Права на помилку немає. Є завдання Президента повернути всіх, і від чітких дій команди залежить, щоб наші люди були вдома. Я був впевнений у результаті, бо наш алгоритм дій добре прорахований, і обміном займається краща команда", - розповів Єрмак.
За його словами, зараз всі звільнені будуть проходити медичний огляд, реабілітацію.
"Дякую за чудову роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими і всім причетним. Україна не залишить нікого. Бо українці - це найвища цінність держави. Звільнимо всіх", - запевнив Єрмак.
Раніше повідомлялося, що з російського полону повернулося 32 українських військових.
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17 10 2022 19:15 МЕДІА
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