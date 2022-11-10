CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКерівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про черговий обмін полоненими, в результаті якого Україна повернула 32 військових та тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ще 32 українських військових повернулися з російського полону
Фото: Офіс Президента України
Про це він повідомив у Фейсбуці.
"Наші вдома. Сьогодні провели черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити 32 наших воїнів та повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки. Серед звільнених - офіцери, сержанти та солдати ЗСУ. Всі вони були у місцях, де тривали жорсткі бойові дії. Багато з цих людей вважалися зниклими безвісти", - зазначив Єрмак.
Він додав, що у кожного полоненого своя історія. Зокрема, загиблий ізраїльтянин Дмитро Фіалка останні два роки проживав в Україні, працював дитячим тренером з футболу у клубі "Динамо" (Львів).
"Він воював за Україну, саме тут він зустрів своє кохання - дівчину, з якою у них народилися діти. На фронт пішов добровольцем", - зазначив керівник ОП.
Він розповів, що сьогодні звільнили з полону рядового, який служив разом зі своїм старшим братом.
"Брат загинув на його очах, а молодший брат в той же день потрапив в полон. У старшого брата залишилась дружина та дві доньки. Невимовний біль і сум", - зазначив керівник ОП.
За його словами, визволені зараз проходять медичний огляд, будуть відновлюватися.
"Ми повертаємо людей. І повернемо всіх. Ми будемо боротись за кожного українця. Адже наші люди - наш найцінніший скарб. І ми переможемо. В цьому немає жодних сумнівів", - підкреслив Єрмак.
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11 10 2022 19:41 МЕДІА
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