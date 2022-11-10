НОВИНИНаприкінці серпня неповнолітніх українців примусово вивезли із Харківської області до Краснодарського краю рфПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україну повернулися 37 депортованих окупантами дітей
Фото: Міністерство з питань реінтеграції
Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Facebook.
Зазначається, що наприкінці серпня дітей примусово вивезли з Харківської області до смт. Кабардинка Краснодарського краю росії, незважаючи на те, що всі мають батьків.
"Сім'ї возз'єдналися та перебувають у безпечному місці на Закарпатті. Їх розмістили у шелтерах для внутрішньо переміщених осіб - у селах з мальовничими краєвидами Білки та Горінчово", - уточнили у відомстві.
Наголошується, що процес повернення був важким. Щоб забрати дітей, батьки проїхали довгий шлях через кілька країн Європи.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення рф депортувала понад 7800 дітей із України.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники вивезли до рф щонайменше 2,1 тисячі українських дітей, позбавлених батьківського піклування.
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11 10 2022 14:52 МЕДІА
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