В Україну повернулися 37 депортованих окупантами дітей

Наприкінці серпня неповнолітніх українців примусово вивезли із Харківської області до Краснодарського краю рф

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Facebook.

Зазначається, що наприкінці серпня дітей примусово вивезли з Харківської області до смт. Кабардинка Краснодарського краю росії, незважаючи на те, що всі мають батьків.

"Сім'ї возз'єдналися та перебувають у безпечному місці на Закарпатті. Їх розмістили у шелтерах для внутрішньо переміщених осіб - у селах з мальовничими краєвидами Білки та Горінчово", - уточнили у відомстві.

Наголошується, що процес повернення був важким. Щоб забрати дітей, батьки проїхали довгий шлях через кілька країн Європи.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення рф депортувала понад 7800 дітей із України.