Розвідка Британії: оборона Криму – пріоритет для росії

Протягом останніх тижнів Кремль продовжує докладати значних зусиль для будівництва оборонних рубежів в глибині тилу на підступах до окупованого Криму.

Про це йдеться у щоденній доповіді британської розвідки в Twitter.

“Сюди входить обширна зона оборони довжиною 9 км за 3,5 км на північ від міста Армянськ, на вузькому сухопутному мосту, що з’єднує Крим із Херсонською областю”, йдеться в дописі.

В розвідці вважають, що ці продумані засоби захисту підкреслюють оцінку російського командування того, що українські сили здатні безпосередньо атакувати Крим.

Крім того, росія продовжує розглядати збереження контролю над півостровом головним політичним пріоритетом.