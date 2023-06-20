Розвідка Британії розповіла про нову конфронтацію Прігожина і Міноборони рф
20 червня 2023, 11:24
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В британській розвідці вважають, що контракт, який главка ПВК "Вагнер" Євген Пригожин запропонував Міноборони росії, є "підвищенням ставок" і умисною спробою підривати авторитет військового керівництва рф.
Про це розвідка Міноборони Британії пише в Twitter.
Британське МО пише, що тон Пригожина по відношенню до Міноборони став "безсумнівно конфронтаційним".
Майже безперечно у Міноборони росії такий крок вважають незручною обставиною під час контрнаступу України, вважають в розвідці.
19 червня Пригожин заявив, що чекає відповіді від Міноборони росії щодо контракту власної розробки, його зміст залишається невідомим.Днями Розвідка Естонії заявила, що найближчого тижня ми не побачимо контрнаступу України.