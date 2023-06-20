В британській розвідці вважають, що контракт, який главка ПВК "Вагнер" Євген Пригожин запропонував Міноборони росії, є "підвищенням ставок" і умисною спробою підривати авторитет військового керівництва рф.

Про це розвідка Міноборони Британії пише в Twitter.

Британське МО пише, що тон Пригожина по відношенню до Міноборони став "безсумнівно конфронтаційним".

Майже безперечно у Міноборони росії такий крок вважають незручною обставиною під час контрнаступу України, вважають в розвідці.

19 червня Пригожин заявив, що чекає відповіді від Міноборони росії щодо контракту власної розробки, його зміст залишається невідомим.