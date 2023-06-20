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Розвідка Британії розповіла про нову конфронтацію Прігожина і Міноборони рф

20 червня 2023, 11:24
Розвідка Британії розповіла про нову конфронтацію Прігожина і Міноборони рф
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В британській розвідці вважають, що контракт, який главка ПВК "Вагнер" Євген Пригожин запропонував Міноборони росії, є "підвищенням ставок" і умисною спробою підривати авторитет військового керівництва рф.

Про це розвідка Міноборони Британії пише в Twitter.

Британське МО пише, що тон Пригожина по відношенню до Міноборони став "безсумнівно конфронтаційним".

Майже безперечно у Міноборони росії такий крок вважають незручною обставиною під час контрнаступу України, вважають в розвідці. 

19 червня Пригожин заявив, що чекає відповіді від Міноборони росії щодо контракту власної розробки, його зміст залишається невідомим.

Днями Розвідка Естонії заявила, що найближчого тижня ми не побачимо контрнаступу України.
Пригожинміноборони рфРозвідка Британії

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