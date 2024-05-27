Терпець путіна увірвався: Інсайдери дивуються військовій чистці в росії – The Guardian

Під керівництвом нового міністра оборони Андрія Бєлоусова ФСБ агресивно бореться з корупцією, що має серйозні наслідки для України.

Про це пише британська газета The Guardian.

Президент рф Володимир путін почав масштабні кадрові чистки в оборонних відомствах.

Рішенням путіна дивують навіть його оточення.

"Після звільнення міністра оборони Сергія Шойгу, ФСБ рф розслідувала низку справ про корупцію на високому рівні проти його заступників та топ-менеджерів міністерства. Багато інсайдерів зараз називають це чисткою в міністерстві оборони", - пише видання.

Віднедавна відомством керує економіст Андрій Бєлоусов, якому путін доручив зменшити корупцію та оптимізувати військове виробництво для тривалої війни проти України.

Проте колишні чиновники оборони і кремля, колишні офіцери та іноземні спостерігачі заявили, що, ймовірно, відставка Шойгу дозволила ФСБ ліквідувати впливових чиновників у владі.

"ФСБ нарешті взялась за міністерство оборони та генеральний штаб", - сказав колишній аташе з питань оборони Великої Британії в москві капітан Джон Форман.

Він додав, що арешти можуть продовжитися після того, як "терпіння путіна нарешті увірвалося".

"Шойгу в основному тримав ФСБ подалі від міністерства протягом усього свого перебування на посаді, арештів було дуже мало. Якщо ФСБ озлобилась, хто знає, як далеко вони зайдуть", - вважає капітан.

Під час війни в Україні Шойгу та Герсасимов зазнавали критики з боку провоєнних прихильників невдач армії та їх нездатності викорінити поширену корупцію в збройних силах. Того літа це невдоволення досягло апогею, коли ватажок "Вагнера" Євген Пригожин ініціював невдале повстання проти військового керівництва.

В москві глибоке міжвідомче суперництво , і усунення Шойгу, ймовірно, дало слідчим у ФСБ і слідчому комітету можливість взятися за кримінальні справи проти вищого керівництва, намагаючись отримати підвищення та похвалу.

"Посадити до в'язниці справжнього живого заступника міністра оборони - мрія будь-якого слідчого, це круто, це мрія всього життя. За це ти отримуєш нові погони, підвищення, якусь нагороду. За це можна заробити репутацію", - сказав один з колишніх чиновників кремля.

У разі кримінального переслідування на високому рівні, ймовірно, поінформують особисто путіна, але малоймовірно, що корупційні справи були ініційовані самим кремлем.

В травні чотирьох високопосадовців МО було заарештовано за звинуваченнями в корупції, що стало найзначнішою репресією в міністерстві оборони за останні роки.

Вся чистка почалася 23 квітня з шокового арешту колишнього заступника міністра оборони Тимура Іванова за підозрою в отриманні хабара, тоді кремль спростував будь-які припущення про репресії в міністерстві оборони.

"Боротьба з корупцією - це послідовна робота. Це не кампанія, це постійна робота", - заявив прес-секретар кремля Дмитро Пєсков.

Іванов був багаторічною довіреною особою і протеже Сергія Шойгу і є думка, що його затримання заклало основу для звільнення Шойгу,.

Протягом кількох тижнів були затримані додаткові високопосадовці серед яких: начальник управління кадрів міністерства Юрій Кузнєцов і начальник управління зв’язку Генштабу рф Вадим Шамарін. Через кілька годин після затримання Шамаріна в четвер Слідчий комітет Рорфсії повідомив про затримання ще одного чиновника Міноборони – Володимира Вертелецького, який очолював відділ в департаменті держоборонзамовлення відомства.

Цього місяця кремль хзаявив, що головний російський генерал Валерій Герасимов, начальник Генштабу, збереже свою посаду. Але, арешт Шамаріна, прямого заступника Герасимова, може послабити позиції генерала у військовій ієрархії.

"Ймовірність звільнення Герасимова зросла", - сказав Форман.

Ексчиновник оборони сказав, що арешти показали, що баланс сил змінився на користь російських служб безпеки, в той час як армія виглядає в хаотичною.

"Управління контррозвідки ФСБ стає все більш потужним. Зараз вони тримають усі карти і закручують гайки. Справа не в тому, що прихід Бєлоусова призвів до чисток", – сказав чиновник, який тісно співпрацював з Івановим і Шойгу.

Прокуратура рф взялась і за високопоставленого генерала, найбільш відомого своєю критикою Шойгу та Герасимова. Генерал-майор Іван Попов, який командував 58-м загальновійськовим угрупованням, заявив минулого літа, що його звільнили після того, як він розповів про проблеми на полі бою, зокрема про відсутність контрбатарейного вогню, а також про втрати. Попова звинувачують у крадіжці металу на 100 мільйонів рублів. Його заарештували у вівторок і помістили в СІЗО.

Екслейтенант ВПС рф Гліб Ірісов, який залишив військову службу в 2020 році, сказав, що перед арештами розмовляв з джерелом у ФСБ, яке повідомило йому, що чистка в міністерстві оборони буде спричинена головним чином невдачами в Україні.

"За Сергія Шойгу міністерство оборони потрапило під сильний вплив його особистої мережі. Від старших командирів до нижчого складу ключові посади займали обранці Шойгу – друзі або друзі друзів. Він навіть створив численні посади заступників спеціально для своїх союзників", - сказав Ірісов.

Серед них і коханка Сергія Шойгу, яка очолювала компанії, які заробляли мільйони рублів на контрактах з Міноборони. Ірісов сказав, що він регулярно виявляє неякісне обладнання в армії, включаючи лампочки, які плавляться на надзвукових швидкостях під час польоту на сучасному російському винищувачі Су-35, а також погані вантажівки та системи ППО, які не можуть збивати сучасні безпілотники. Він сказав, що частково їхні недоліки є результатом корупції за часів Шойгу.

"Загальна якість військових постраждала через те, що кошти регулярно розкрадалися. Військові навчання часто існували лише на папері, оскільки виділені гроші виводилися", - сказав Ірісов.