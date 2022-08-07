Обов'язкова страховка і бронежилети: Рада прийняла закон щодо захисту журналістів

Верховна рада зобов'язала засоби масової інформації (ЗМІ) забезпечувати своїх співробітників в зонах бойових дій страховкою і бронежилетами. Відповідний законопроект 7367 сьогодні прийняли в цілому.

Про це повідомляє Telegram нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка.

Зокрема, вводиться обов'язкове страхування життя і здоров'я журналістів та інших працівників ЗМІ (оператори, водії, і т.д.) на період роботи в районах ведення бойових дій або на окупованих територіях.

Також тепер працівники ЗМІ в небезпечних умовах мають бути забезпечені бронежилетами, касками та медичними аптечками. До цього роботодавці були зобов'язані забезпечувати журналістів лише документами, знаковими, сигнальними та іншими засобами позначення представника преси.

Крім того, у разі поранення (контузії, травми або каліцтва) при виконанні професійних обов'язків журналісту виплачуватиметься одноразова грошова допомога в 50 прожиткових мінімумів - 124 000 гривень станом на липень 2022 року.

Нагадаємо, раніше в Раді з'явився законопроект, яким пропонується виплачуватимуть по мільйону гривень родинам загиблих журналістів.