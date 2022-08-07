CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВерховна рада зобов'язала засоби масової інформації (ЗМІ) забезпечувати своїх співробітників в зонах бойових дій страховкою і бронежилетами. Відповідний законопроект 7367 сьогодні прийняли в цілому.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Обов'язкова страховка і бронежилети: Рада прийняла закон щодо захисту журналістів
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Telegram нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка.
Зокрема, вводиться обов'язкове страхування життя і здоров'я журналістів та інших працівників ЗМІ (оператори, водії, і т.д.) на період роботи в районах ведення бойових дій або на окупованих територіях.
Також тепер працівники ЗМІ в небезпечних умовах мають бути забезпечені бронежилетами, касками та медичними аптечками. До цього роботодавці були зобов'язані забезпечувати журналістів лише документами, знаковими, сигнальними та іншими засобами позначення представника преси.
Крім того, у разі поранення (контузії, травми або каліцтва) при виконанні професійних обов'язків журналісту виплачуватиметься одноразова грошова допомога в 50 прожиткових мінімумів - 124 000 гривень станом на липень 2022 року.
Нагадаємо, раніше в Раді з'явився законопроект, яким пропонується виплачуватимуть по мільйону гривень родинам загиблих журналістів.
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08 07 2022 16:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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