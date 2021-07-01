Образа герба: в Польщі вимагають відкрити справу проти художників

Генеральний прокурор Польщі Збігнев Зьобро наказав перевірити правильність рішення прокуратури Радому, яка припинила розслідування щодо образи польського герба на виставці в Мазовецькому центрі сучасного мистецтва.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet.pl.

Художній твір представляє собою оголену жінку, накладену на білого орла – фігуру національного герба Польщі. Даний твір експонувався у січні виставці художньої групи Łódź Kaliska в Мазовецькому центрі сучасного мистецтва "Elektrownia" у місті Радом.

Повідомлення щодо нібито образи польської емблеми було надіслане право радикальним Obóz Wielkiej Polski.

Втім, перевірка прокуратури не виявила ознак забороненого діяння. За даними прокуратури в Радомі, автори не мали наміру ображати польський герб. "Це було вираженням художньої виразності, яка - очевидно - не повинна бути загальновизнаною, тим не менш точно в межах", - заявили слідчі.

Тепер, після втручання генерального прокурора, правильність рішення про припинення має бути проаналізована обласною прокуратурою в Любліні.

Нагадаємо, Збігнев Зьобро є лідером партії "Справедлива Польща", що входить у правлячу коаліцію. Він став автором останньої політичної кризи, критикуючи чинного прем’єра Матеуша Моравецького за поступки Брюсселю.

Через це рейтинг "Справедливої Польщі" вже виріс до рівня, достатнього для самостійного проходження до Сейму.

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