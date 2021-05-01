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Прем’єр Польщі обурений поведінкою знаменитостей, що вакцинувалися позачергово

Прем'єр-міністр наголосив, що до нульової групи, якій слід зробити щеплення у першу чергу, належать лікарі, медичні служби та медичні працівники
Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький висловив обурення поведінкою тих, хто отримав вакцину від коронавірусу позачергово.
Прем’єр Польщі обурений поведінкою знаменитостей, що вакцинувалися позачергово Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Мене особисто це дуже дратує. Я на стороні абсолютної рівності та дотримання процедур", - сказав Моравецький.

Прем'єр-міністр наголосив, що до нульової групи, якій слід зробити щеплення у першу чергу, належать лікарі, медичні служби та медичні працівники.

"Тому така поведінка акторів чи інших людей, які подають заявку на ці щеплення поза чергою, на мій погляд є абсолютно неприйнятною. Я сподіваюся, що після останніх кількох днів, коли переважна більшість громадськості висловиться з цього питання, таких випадків не буде", - сказав глава польського уряду.

Він підкреслив, що сподівається, що це буде "пам’яткою для тих, хто хотів би запропонувати щеплення поза чергою".

 Нагадаємо, що 27 грудня ЄС почав масову кампанію з вакцинації від коронавірусу

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05 01 2021 13:57
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