Прем’єр Польщі обурений поведінкою знаменитостей, що вакцинувалися позачергово

Прем'єр-міністр наголосив, що до нульової групи, якій слід зробити щеплення у першу чергу, належать лікарі, медичні служби та медичні працівники

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький висловив обурення поведінкою тих, хто отримав вакцину від коронавірусу позачергово.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Мене особисто це дуже дратує. Я на стороні абсолютної рівності та дотримання процедур", - сказав Моравецький.

Прем'єр-міністр наголосив, що до нульової групи, якій слід зробити щеплення у першу чергу, належать лікарі, медичні служби та медичні працівники.

"Тому така поведінка акторів чи інших людей, які подають заявку на ці щеплення поза чергою, на мій погляд є абсолютно неприйнятною. Я сподіваюся, що після останніх кількох днів, коли переважна більшість громадськості висловиться з цього питання, таких випадків не буде", - сказав глава польського уряду.

Він підкреслив, що сподівається, що це буде "пам’яткою для тих, хто хотів би запропонувати щеплення поза чергою".

Нагадаємо, що 27 грудня ЄС почав масову кампанію з вакцинації від коронавірусу