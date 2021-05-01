Прем’єр Польщі обурений поведінкою знаменитостей, що вакцинувалися позачергово
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.
"Мене особисто це дуже дратує. Я на стороні абсолютної рівності та дотримання процедур", - сказав Моравецький.
Прем'єр-міністр наголосив, що до нульової групи, якій слід зробити щеплення у першу чергу, належать лікарі, медичні служби та медичні працівники.
"Тому така поведінка акторів чи інших людей, які подають заявку на ці щеплення поза чергою, на мій погляд є абсолютно неприйнятною. Я сподіваюся, що після останніх кількох днів, коли переважна більшість громадськості висловиться з цього питання, таких випадків не буде", - сказав глава польського уряду.
Він підкреслив, що сподівається, що це буде "пам’яткою для тих, хто хотів би запропонувати щеплення поза чергою".
Нагадаємо, що 27 грудня ЄС почав масову кампанію з вакцинації від коронавірусу
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