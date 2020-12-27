ЄС починає масову кампанію з вакцинації від коронавірусу

У 27 країнах Європейського союзу розпочинається кампанія із масової вакцинації населення від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Вакцинація стала можливою після того, як Європейське агентство з лікарських засобів та Європейська комісія дозволили німецько-американську вакцину Pfizer/BioNTech.

За даними ЗМІ, ЄС погодився платити 15,5 євро за дозу за вакцину від коронавірусу, розроблену Pfizer та BioNTech

Загалом Єврокомісія уклала контракти із шістьма виробниками вакцини на понад два мільярди доз вакцин.

Деякі країни ЄС почали вакцинацію в суботу. В Угорщині першим одержувачем вакцини була лікарка центральної лікарні Дель-Пешта, а в Словаччині – один із співробітників урядового офісу.

Нагадаємо, у Великій Британії, які виходить з ЄС, вакцинація розпочалася на початку грудня і щеплення зробили вже понад 200 тисяч осіб.

Також розпочалася вакцинація в США, де щеплення зробили вже понад 1 мільйон осіб. Обидві країни використовують вакцину Pfizer/BioNTech, а в США також видали дозвіл на вакцину Moderna.

Нагадаємо, що Вакцина від коронавірусу надійшла у всі країни ЄС