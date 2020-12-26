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Вакцина від коронавірусу надійшла у всі країни ЄС

Вакцину від коронавірусу доставили в усі країни Європейського союзу, вакцинація стартує у неділю 27 грудня.
Вакцина від коронавірусу надійшла у всі країни ЄС Фото: Укрінформ

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у спеціальному відеозверненні.

"Ми починаємо перегортати сторінку важкого року. Сьогодні день доставки, а завтра вакцинація проти COVID-19 почнеться по всьому ЄС. Вакцина стала доступна одночасно для всіх держав ЄС, і люди почнуть приймати вакцину в Афінах, у Римі, у Гельсінкі, в Софії. Наші Європейські дні вакцинації – це зворушливий момент єдності і європейської історії успіху" - заявила вона.

Також фон дер Ляєн додала, що дуже скоро ЄС матиме більше вакцин, як тільки буде підтверджено їх безпеку і ефективність.

За її словами, ЄС забезпечив достатню кількість вакцин для всього населення блоку, а також мешканців країн Європейської економічної зони.

"Вакцинація дозволить нам поступово повернутися до нормального життя" - зазначила фон дер Ляєн.

"Але доки цього не сталося нам потрібно зберігати пильність. Ми маємо захищати себе і своїх близьких від вірусу. Лишаємося в безпеці разом. Зробімо 2021 рік нашим роком відновлення і надії" - наголосила президентка Єврокомісії.

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26 12 2020 12:23
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