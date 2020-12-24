Зеленський підписав закон про забезпечення доступу українських громадян до якісних вакцин проти COVID-19
Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу глави держави, документ створює умови для забезпечення доступу населення України до безпечних, якісних та ефективних вакцин проти COVID-19. Зокрема, скорочуються терміни затвердження клінічних випробувань і проведення державної реєстрації для вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби.
Зазначається, що закон сприятиме зменшенню навантаження на українську систему охорони здоров'я шляхом вакцинації значної кількості пацієнтів у рамках клінічних випробувань.
Крім того, документ прискорить вихід на український ринок вакцин, які успішно пройдуть клінічні випробування, що позитивно вплине на імідж України.
Зараз у світі не існує специфічного лікування коронавірусної хвороби, тому швидка розробка і застосування ефективної і безпечної вакцини проти неї є життєво важливим заходом для зменшення поширення інфекції і захисту вразливих груп населення.
Нагадаємо, що в США від коронавірусу вакцинували вже понад 1 млн осіб
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