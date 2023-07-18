Ображений на росію Іран раптово виступив за територіальну цілісність України

В Ірані заявили, що визнають територіальну цілісність кожної країни, включаючи Україну, і це має бути головним пріоритетом всіх держав на основі міжнародного права.

Іран образився на росію за сумніви в його територіальній цілісності і раптово виступив з підтримкою територіальної цілісності України.

Таку заяву зробив глава МЗС Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян, повідомляє Nournews.

"Що стосується України, ми віримо в територіальну цілісність кожної країни, включаючи Україну, яка повинна бути головним пріоритетом всіх держав на основі міжнародного права, і, звичайно ж, ми продовжуємо висловлюватися за закінчення війни шляхом політичного діалогу", – зазначив Абдоллахіян.

Водночас на брифінгу Абдоллахіян вказав, що в Тегерані не вважають достатніми пояснення російської влади з приводу заяви, яку підписала росія за підсумками стратегічного діалогу з Радою співробітництва арабських держав Перської затоки.

Раніше між росією та Іраном виник конфлікт щодо територіальної цілісності Ірану. Так, росія за підсумками стратегічного діалогу з Радою співробітництва арабських держав Перської затоки підписала заяву, в якій, зокрема, ставиться під сумнів приналежність Ірану трьох островів у вищезгаданій затоці. Іран висловив протест проти оскарження права власності на острови в затоці і попросив росію "виправити свою позицію" з цього питання.