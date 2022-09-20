Обстріл дамби Київського водосховища не спричинить катастрофи – "Укргідроенерго"

В "Укргідроенерго" спростували "маніпулятивні оцінки" щодо катастрофічних наслідків прориву греблі Київського гідровузла, який є можливим у випадку завдання російськими військами ракетного удару по гідротехнічній споруді.

Так, відповідно до чинного законодавства України, гідроелектростанції класифікуються як особливо важливі об’єкти електроенергетики, у зв’язку з чим приділяється особлива увага їх безпеці. Експлуатація гідротехнічних споруд гідроелектростанцій та здійснення експлуатаційного контролю за ними здійснюється відповідно до чинних галузевих керівних документів.

У пресслужбі зауважили, що гідротехнічні споруди Київської ГЕС оснащені контрольно-вимірювальною апаратурою в обсязі, передбаченому проєктом, склад та кількість контрольованих показників відповідає чинним нормативним документам, а також автоматизованою системою контролю безпеки гідротехнічних споруд, яка забезпечує цілодобовий безперервний контроль основних показників стану споруд.

Постійний експлуатаційний контроль та функціонування автоматизованої системи контролю безпеки споруд забезпечує своєчасне виявлення будь-яких передумов зміни стану споруд та запобігання виникненню аварійного стану.

Надійність гідротехнічної споруди Київської ГЕС підтверджується відповідними висновками Міжвідомчої комісії, яка кожні п’ять років виконує їх обстеження.

Враховуючи стратегічне значення Київської ГЕС для Об’єднаної енергосистеми країни, її охорона здійснюється відомчою воєнізованою охороною у взаємодії зі спеціалізованими підрозділами інших відомств. На сьогодні особовий склад всіх підрозділів несе службу згідно з прийнятими розрахунками та планами.

“Щодо можливих сценаріїв ракетного обстрілу російськими військами греблі Київського гідровузла, критичної загрози для населення не прогнозується. Оскільки сама станція та гребля спроєктовані і побудовані у 60-х рр. з урахуванням тогочасних загроз, зі значним запасом міцності та стійкості, зруйнувати чи суттєво пошкодити масивні гідротехнічні споруди ураженням ракетою не так просто. У випадку ж пошкодження металевих затворів греблі, може відбуватися поступовий неконтрольований витік води з Київського водосховища, внаслідок чого відбудеться короткочасне підтоплення деяких територій у нижньому б’єфі гідровузла. Зони підтоплення будуть незначними і відомі службам ДСНС та місцевим органам влади, тому місцеві мешканці будуть повідомлені завчасно”, – йдеться у заяві компанії.

В “Укргідроенерго” наголосили, що розглядають поширення необґрунтованих оцінок про катастрофічні наслідки можливого прориву греблі Київської ГЕС “як сумнівну, недоречну, а часом і шкідливу діяльність, спрямовану на нагнітання паніки, відвернення уваги суспільства від актуальних проблем та спробу здобуття авторитету в медіа через поширення нефахових, псевдоекспертних оцінок”.

Як повідомляв iPress, напередодні росіяни обстріляли промислову зону Південноукраїнської атомної електростанції - ракета впала за 300 м від реакторів.