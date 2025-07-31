Обстріл Києва це відповідь путіна на дедлайн Трампа – донька Келлога

Вона наголосила, що таким чином кремль випробовує рішучість і силу Америки.

Меган Моббз, донька спеціального представника президента США з питань України Кіта Келлога, прокоментувала чергову масовану атаку рф на Київ, заявивши, що таким чином президент рф Володимир путін "випробовує рішучість і силу Америки".

Про це вона написала у соцмережі X(Twitter).

"Київ зазнає масованої атаки дронів. Не сумнівайтеся: це відповідь путіна на дедлайн президента Трампа. Він випробовує рішучість і силу Америки. Ми не повинні виявитися безпорадними", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що дає росії 10 днів на припинення воєнних дій проти України. Відлік, за його словами, розпочинається з вівторка, 29 липня.

У червні Моббз також коментувала чергову масовану атаку рф на українські міста, зазначивши, що має "дивне відчуття, ніби росія не хоче миру".

Нагадаємо, вранці росія знову атакувала Київ: є загиблі, серед них дитина.