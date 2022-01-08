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Обстріл Одеси не повинен повторитись - МЗС Британії

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс зазначила, що весь світ стежитиме за тим, чи продовжить рф використовувати глобальні запаси продовольства як зброю
Обстріл Одеси не повинен повторитись - МЗС Британії Фото: з вільного доступу
Атака росії на Одеський порт не повинна повторитися, а кораблі, що вийшли з чорноморських портів, мають безпечно пройти за своїм маршрутом проходження.
 
Про це заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.
 
"Ці кораблі мають отримати безпечне проходження. Не повинно бути повторення обстрілу росією Одеського порту. Єдиний спосіб, яким путін може по-справжньому пом'якшити створену ним глобальну кризу продовольчої безпеки, - це припинити своє жорстоке вторгнення в Україну", - йдеться в заяві Трасс, опублікованій на сайті британського уряду.
 
Міністр зазначила, що тепер очі всього світу стежитимуть за тим, чи продовжить рф використовувати глобальні запаси продовольства як зброю, як це було досі.
 
"Це важливий перший крок. Велика Британія і наші союзники наполегливо домагалися цього результату. Ми вдячні ООН і Туреччині за допомогу в укладенні цього договору. росія відчула всю силу глобального тиску, й тепер очі всього світу стежитимуть за тим, чи продовжать вони використовувати глобальні запаси продовольства як зброю, як це було досі", - зазначила Трасс.
 
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01 08 2022 15:21
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