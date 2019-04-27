ОБСЄ нарахувала понад півсотні танків під Луганськом

Вся ця техніка знаходилася за межами виділених місць зберігання озброєння

На окупованих територіях Луганської області СММ ОБСЄ виявила понад півсотні танків, а також важку броньовану техніку, "Гради" та зенітно-ракетне озброєння за межами виділених місць зберігання озброєння.

24 квітня БПЛА СММ малого радіуса дії виявив 4 танки (Т-64 — 1 од., невстановленого типу — 3 од.) біля н. п. Новоселівка (16 км на захід від Луганська). Про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

На основі доступних СММ даних повітряного спостереження виявлено: 13 танків на полігоні поблизу н. п. Шимшинівка (27 км на південний захід від Луганська), 23 танки на полігоні біля н.п. Круглик (65 км на південний захід від Луганська), 21 танк, 15 одиниць буксирувальної артилерії чи мінометів (невстановленого типу) і 6 самохідних гаубиць (невстановленого типу) на полігоні поблизу н. п. Мирне (28 км на південний захід від Луганська)", - йдеться у звіті.

25 квітня члени патруля Місії 6 зенітних ракетних комплексів (9К35 "Стріла-10"), 7 танків (Т-72), 7 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 7 реактивних систем залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) та 10 буксирувальних гаубиць (2А65 "Мста-Б", 152 мм — 5 од., Д-30 "Жаба", 122 мм — 5 од.) на території колишнього міжнародного аеропорту "Луганськ", орієнтовно за 10 км на південь від Луганська.

Вся ця техніка знаходилася за межами виділених місць зберігання озброєння.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін 24 квітня підписав указ, згідно з яким мешканці окремих районів Донецької і Луганської областей мають право звернутися із заявами про прийняття у громадянство РФ за спрощеною процедурою.

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