ОБСЄ назвало останнє перемир'я на Донбасі найефективнішим

"Хоча, на жаль, одна людина була поранена", - зазначив Сайдік

Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік заявив, що вважає найефективнішим останнє перемир'я на Донбасі.

"Перемир'я, узгоджене ТКГ і яке набуло чинності 21 липня, продовжує приносити плоди. У порівнянні з іншими перемир'ями, які оголошувалися раніше, воно є найдієвішим", - сказав Сайдік, повідомляє LB.ua.

За його словами, через 30 днів оголошення перемир'я, середнє число порушень режиму припинення вогню стало значно нижче, ніж було раніше.

Згідно з даними СММ ОБСЄ, з початку перемир'я не було зареєстровано жодної цивільної жертви. "Хоча, на жаль, одна людина була поранена", - зазначив Сайдік.

Спецпредставник ОБСЄ підкреслив, що такі результати доводять важливість прийнятих угод про перемир'я.

Крім того, на сьогоднішньому засіданні сторони обговорили підготовку до проведення ремонту моста у Станиці Луганській і погодили подальші. "Уже завтра сторони через мене обміняються листами про закінчення розмінування і готовність розпочати ремонтні роботи, включаючи усунення фортифікаційних споруд", - сказав Сайдік.

Нагадаємо, що бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі в п'ятницю 16 серпня.