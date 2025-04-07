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ПОЛІТИКА

ОБСЄ скликає екстрене засідання через російський удар по Кривому Рогу

07 квітня 2025, 16:45
ОБСЄ скликає екстрене засідання через російський удар по Кривому Рогу
8 квітня, скликається надзвичайна спеціальна сесія Постійної ради ОБСЄ.

Україна ініціювала екстрене засідання ОБСЄ після удару росії по Кривому Рогу, під час якого загинули 20 мирних жителів.

Про це повідомив представник України при ОБСЄ та інших міжнародних організаціях у Відні Юрій Вітренко у Facebook.

За його словами, завтра, 8 квітня, скликається надзвичайна спеціальна сесія Постійної ради ОБСЄ, на якій обговорять російський теракт проти дітей і дорослих у Кривому Розі, а також ескалацію російського терору проти цивільних по всій Україні.

"У московської делегації земля горітиме під ногами", - зазначив Вітренко.

Варто зауважити, що Постійна рада ОБСЄ - це основний орган для ухвалення рішень між щорічними засіданнями Ради міністрів. До такого органу входять постпреди всіх 57 держав-учасниць Організації.

Надзвичайну спеціальну сесію скликають для оперативного обговорення кризових або особливо важливих ситуацій у рамках організації.

У Кривому Розі та низці інших українських міст триває жалоба за загиблими внаслідок російського удару 4 квітня. Станом на ранок 7 квітня у лікарнях досі перебувають 33 людини, з них четверо дітей. 18 пацієнтів - у важкому стані, зокрема двоє дітей. Загинуло 20 людей, серед них - девʼятеро дітей від трьох до 17 років.

війнаОБСЄКривий Рігросія окупанти

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