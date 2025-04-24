Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

ОБСЄ скликає спецзасідання після ударів росії

24 квітня 2025, 13:39
ОБСЄ скликає спецзасідання після ударів росії
росія продовжує націлюватися на цивільне населення, не виявляючи справжньої зацікавленості в досягненні миру, наголосили в ОБСЄ.

Через чергові російські удари по цивільному населенню України Організація з безпеки і співробітництва в Європі скликає спеціальну постійну раду, заявивши про необхідність притягнути рф до відповідальності для досягнення справедливого миру.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

"росія продовжує націлюватися на цивільне населення, не виявляючи справжньої зацікавленості в досягненні миру. Сьогодні ми збираємо спеціальну постійну раду у відповідь на триваючі напади на населені пункти в Україні", - заявила міністерка.

Волтонен додала, що необхідно забезпечити відповідальність росії для досягнення справедливого та тривалого миру.

1 січня 2025 року Фінляндія перебрала на себе головування в ОБСЄ.

В ніч на 24 квітня росіяни здійснили черговий повітряний удар по Україні, застосувавши 70 ракет різних типів та 145 ударних дронів. 

Головним напрямок атаки росії цієї ночі був Київ. Станом на 11:20 відомо, що у Києві загинули дев'ять осіб, понад 70 отримали поранення.

У Києві продовжують рятувальну операцію у Святошинському районі після атаки рф. Під завалами можуть бути ще до 10 осіб.

війнаОБСЄатака

Останні матеріали

Політика
"Мирний" план Трампа: США не є партнером Європи. Але союзники Києва мають згуртуватися навколо перемоги України
Переклад iPress – 24 квітня 2025, 12:04
Нові казино з великими бонусами без депозиту: де отримати найкращі пропозиції?
LifeStyle
Нові казино з великими бонусами без депозиту: де отримати найкращі пропозиції?
24 квітня 2025, 11:41
Великоднє перемир'я, якого не було. росіяни намагаються наступати, але без відчутного успіху – Ендрю Таннер
Політика
Великоднє перемир'я, якого не було. росіяни намагаються наступати, але без відчутного успіху – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 квітня 2025, 06:16
Зовнішня політика США стикається з реальністю. Хто отримає перемогу: геніальний дипломат чи деструктивний ідіот? – Марк Чемпіон
Політика
Зовнішня політика США стикається з реальністю. Хто отримає перемогу: геніальний дипломат чи деструктивний ідіот? – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 23 квітня 2025, 14:10
ЄС має сказати США, щоб вони йшли до біса.
Політика
ЄС має сказати США, щоб вони йшли до біса. "Фінальна" пропозиція Трампа для України – це повна перемога росії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 квітня 2025, 12:29
Китай може отримати все завдяки Трампу. Європа має шанс посилитися – Мінна Аландер
Політика
Китай може отримати все завдяки Трампу. Європа має шанс посилитися – Мінна Аландер
Переклад iPress – 23 квітня 2025, 08:25
Два погляди на війну. Якщо переговори між Україною та росією зазнають невдачі… – Марк Гертлінг
Політика
Два погляди на війну. Якщо переговори між Україною та росією зазнають невдачі… – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 22 квітня 2025, 16:27
Чи повернуть італійці собі папство? Хто є фаворитом на місце наступника Папи Франциска – Politico
Cуспільство
Чи повернуть італійці собі папство? Хто є фаворитом на місце наступника Папи Франциска – Politico
Переклад iPress – 22 квітня 2025, 12:38
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється