ОБСЄ скликає спецзасідання після ударів росії

росія продовжує націлюватися на цивільне населення, не виявляючи справжньої зацікавленості в досягненні миру, наголосили в ОБСЄ.

Через чергові російські удари по цивільному населенню України Організація з безпеки і співробітництва в Європі скликає спеціальну постійну раду, заявивши про необхідність притягнути рф до відповідальності для досягнення справедливого миру.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

"росія продовжує націлюватися на цивільне населення, не виявляючи справжньої зацікавленості в досягненні миру. Сьогодні ми збираємо спеціальну постійну раду у відповідь на триваючі напади на населені пункти в Україні", - заявила міністерка.

Волтонен додала, що необхідно забезпечити відповідальність росії для досягнення справедливого та тривалого миру.

1 січня 2025 року Фінляндія перебрала на себе головування в ОБСЄ.

В ніч на 24 квітня росіяни здійснили черговий повітряний удар по Україні, застосувавши 70 ракет різних типів та 145 ударних дронів.

Головним напрямок атаки росії цієї ночі був Київ. Станом на 11:20 відомо, що у Києві загинули дев'ять осіб, понад 70 отримали поранення.

У Києві продовжують рятувальну операцію у Святошинському районі після атаки рф. Під завалами можуть бути ще до 10 осіб.