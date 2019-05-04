ОБСЄ зафіксувала на Донбасі новітній російський комплекс РЕБ

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ зафіксували сучасний російський комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) РБ-341В "Леєр-3" на окупованій території Донецької області.

"2 квітня команда СММ зафіксувала комплекс радіоелектронної боротьби (РБ-341В "Леєр-3"), який перевозили на військовій вантажівці ("КамАЗ-5350") неподалік від н. п. Конькове (непідконтрольний урядові, 79 км на південь від Донецька) в південному напрямку автошляхом Т0508 (у зоні, де розміщення важкого озброєння та військової техніки заборонено згідно з пунктом 5 Меморандуму від 19 вересня 2014 року)", - повідомляється у звіті СММ ОБСЄ в Україні на основі інформації за 3 квітня 2019 року.

Нагадаємо,Європейський Союз глибоко занепокоєний інформацією про присутність російської військової техніки і особового складу в непідконтрольних уряду України районах Донбасу та закликає Росію негайно припинити підживлювати конфлікт у фінансовому і військовому планах.