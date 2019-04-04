ЄС занепокоєний технікою та кількістю військових Росії на Донбасі
Інформація подана у заяві Європейського Союзу, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, повідомляє "Укрінформ".
"Ми в черговий раз закликаємо Росію негайно припинити підживлювати конфлікт, надаючи фінансову і військову підтримку збройним формуванням, і ми залишаємося глибоко занепокоєними інформацією про присутність російської військової техніки і особового складу в районах, які контролюються підконтрольними Росії збройними формуваннями", - йдеться у заяві
Зазначається, що ЄС залишається непорушним у своєму заклику до всіх сторін негайно і в повному обсязі виконати Мінські угоди та поважати свої зобов'язання з метою досягнення сталого політичного врегулювання конфлікту відповідно до принципів і зобов'язань ОБСЄ.
"Ми закликаємо Росію повністю взяти на себе відповідальність у цьому відношенні і використати свій великий вплив на збройні формування, які вона підтримує, щоб повністю виконати Мінські зобов'язання. Повага до цих принципів та зобов'язань має бути відновлена", - зазначається у заяві.
Також підкреслюється, що тривалість економічних санкцій Європейського Союзу проти Росії пов'язана з повним виконанням Мінських угод.
При цьому, Сполучені Штати Америки закликають Росію виконати Мінські домовленості та вивести з території України всі свої сили.
Про це заявив тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Кеміан під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.
"Ми закликаємо Росію дотримуватися зобов'язань, які вона взяла на себе у Мінську у 2014 та 2015 роках, а також вивести з України всі свої сили. Прогрес у вирішенні цього конфлікту може розпочатися лише після припинення бойових дій", - заявив Кеміан.
Він додав, що США вважають, що Мінські домовленості в цілому є "найкращим способом досягти мирного врегулювання конфлікту, спричиненого Росією на Донбасі".
Нагадаємо, що заступницею голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні стала Антьє Граве, яка працювала раніше з ООН, Європейським Союзом і урядом Німеччини.
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