ЄС занепокоєний технікою та кількістю військових Росії на Донбасі

"Ми закликаємо Росію дотримуватися зобов'язань, які вона взяла на себе у Мінську у 2014 та 2015 роках, а також вивести з України всі свої сили. Прогрес у вирішенні цього конфлікту може розпочатися лише після припинення бойових дій"

Європейський Союз глибоко занепокоєний інформацією про присутність російської військової техніки і особового складу в непідконтрольних уряду України районах Донбасу та закликає Росію негайно припинити підживлювати конфлікт у фінансовому і військовому планах.

Інформація подана у заяві Європейського Союзу, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, повідомляє "Укрінформ".

"Ми в черговий раз закликаємо Росію негайно припинити підживлювати конфлікт, надаючи фінансову і військову підтримку збройним формуванням, і ми залишаємося глибоко занепокоєними інформацією про присутність російської військової техніки і особового складу в районах, які контролюються підконтрольними Росії збройними формуваннями", - йдеться у заяві

Зазначається, що ЄС залишається непорушним у своєму заклику до всіх сторін негайно і в повному обсязі виконати Мінські угоди та поважати свої зобов'язання з метою досягнення сталого політичного врегулювання конфлікту відповідно до принципів і зобов'язань ОБСЄ.

"Ми закликаємо Росію повністю взяти на себе відповідальність у цьому відношенні і використати свій великий вплив на збройні формування, які вона підтримує, щоб повністю виконати Мінські зобов'язання. Повага до цих принципів та зобов'язань має бути відновлена", - зазначається у заяві.

Також підкреслюється, що тривалість економічних санкцій Європейського Союзу проти Росії пов'язана з повним виконанням Мінських угод.

При цьому, Сполучені Штати Америки закликають Росію виконати Мінські домовленості та вивести з території України всі свої сили.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Кеміан під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

"Ми закликаємо Росію дотримуватися зобов'язань, які вона взяла на себе у Мінську у 2014 та 2015 роках, а також вивести з України всі свої сили. Прогрес у вирішенні цього конфлікту може розпочатися лише після припинення бойових дій", - заявив Кеміан.

Він додав, що США вважають, що Мінські домовленості в цілому є "найкращим способом досягти мирного врегулювання конфлікту, спричиненого Росією на Донбасі".

Нагадаємо, що заступницею голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні стала Антьє Граве, яка працювала раніше з ООН, Європейським Союзом і урядом Німеччини.