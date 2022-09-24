Обудсмен поділився подробицями про звільнення українців з полону

"Я спілкувався з 2 хлопцями. Я одного навіть не впізнав, він важив 140 кг, зараз 70 кг", - розповів він

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець поділився подробицями про звільнення українців із російського полону, багато з яких там утримувалися в одиночних камерах.

"Я спілкувався з 2 хлопцями. Я одного навіть не впізнав, він важив 140 кг, зараз 70 кг. Він каже: "Мені важко розмовляти, бо я весь цей час не розмовляв. Не мав доступу до їжи та засобів особистої гігієни", - написав Лубінець в Telegram

Також, за його словами, жоден із звільнених військових у полоні не бачив представника Міжнародного комітету Червоного Хреста (МЧКХ).

Він додав, що планує зустрітися з представниками Комітету в жовтні у Женеві.

За словами омбудсмена, він має дуже багато запитань до діяльності МКЧХ та Організації Об'єднаних Націй.

Лубінець нагадав, що МКЧХ та ООН брали на себе зобов'язання щодо захисників "Азовсталі" Під їх мандатом РФ повинна була дотримуватися вимог Женевської конвенції.

"Вони були присутні під час виходу з "Азовсталі" наших героїв у Маріуполі й, відповідно до своїх мандатів, брали на себе зобов'язання це перевіряти, за цим стежити, моніторити цю ситуацію. Ми побачили, що цього взагалі не відбувалося", - підкреслив Лубінець.

Звільнених тримали у різних місцях - як на окупованій росією території України, зокрема в Оленівці, так і в самій рф.