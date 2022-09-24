НОВИНИ"Я спілкувався з 2 хлопцями. Я одного навіть не впізнав, він важив 140 кг, зараз 70 кг", - розповів вінПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Обудсмен поділився подробицями про звільнення українців з полону
Фото: Дмитро Лубінець
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець поділився подробицями про звільнення українців із російського полону, багато з яких там утримувалися в одиночних камерах.
"Я спілкувався з 2 хлопцями. Я одного навіть не впізнав, він важив 140 кг, зараз 70 кг. Він каже: "Мені важко розмовляти, бо я весь цей час не розмовляв. Не мав доступу до їжи та засобів особистої гігієни", - написав Лубінець в Telegram.
Також, за його словами, жоден із звільнених військових у полоні не бачив представника Міжнародного комітету Червоного Хреста (МЧКХ).
Він додав, що планує зустрітися з представниками Комітету в жовтні у Женеві.
За словами омбудсмена, він має дуже багато запитань до діяльності МКЧХ та Організації Об'єднаних Націй.
Лубінець нагадав, що МКЧХ та ООН брали на себе зобов'язання щодо захисників "Азовсталі" Під їх мандатом РФ повинна була дотримуватися вимог Женевської конвенції.
"Вони були присутні під час виходу з "Азовсталі" наших героїв у Маріуполі й, відповідно до своїх мандатів, брали на себе зобов'язання це перевіряти, за цим стежити, моніторити цю ситуацію. Ми побачили, що цього взагалі не відбувалося", - підкреслив Лубінець.
Нагадаємо, у рамках обміну полоненими між Україною та росією 21 вересня 2022 року було повернуто 215 наших військових, серед яких - 108 бійців "Азову".
Звільнених тримали у різних місцях - як на окупованій росією території України, зокрема в Оленівці, так і в самій рф.
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24 09 2022 20:17 МЕДІА
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