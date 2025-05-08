Обидві додаткові угоди про партнерство зі США фіналізують наступного тижня
08 травня 2025, 16:09
Фото: Reuters
Вони не потребують ратифікації.
Дві додаткові угоди про партнерство зі США фіналізують наступного тижня. Американська сторона зацікавлена якнайшвидше завершити всі формальності.
Про це повідомила віцепрем'єрка Юлія Свириденко після ратифікації Верховною Радою основного договору про створення спільного інвестиційного фонду.
Вона додала, що зараз у документі закріплена норма про перегляд кожні десять років. Сама ж угода безстрокова.
"Буде одразу дві угоди, тому що є зацікавленість фіналізувати одразу всі формальності так, щоб фонд став операційним", – розповіла Свириденко.
Нагадаємо, що сьогодні Верховна Рада 338 голосами "за" ратифікувала Угоду зі США про створення спільного інвестиційного фонду відбудови. Додатком до цього договору стануть іще два, які не потребуватимуть ратифікації, пояснював прем'єр-міністр.