Обидві додаткові угоди про партнерство зі США фіналізують наступного тижня

Вони не потребують ратифікації.

Дві додаткові угоди про партнерство зі США фіналізують наступного тижня. Американська сторона зацікавлена якнайшвидше завершити всі формальності.

Про це повідомила віцепрем'єрка Юлія Свириденко після ратифікації Верховною Радою основного договору про створення спільного інвестиційного фонду.

Вона додала, що зараз у документі закріплена норма про перегляд кожні десять років. Сама ж угода безстрокова.

"Буде одразу дві угоди, тому що є зацікавленість фіналізувати одразу всі формальності так, щоб фонд став операційним", – розповіла Свириденко.