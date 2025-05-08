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Рада ратифікувала інвестиційну угоду зі США

08 травня 2025, 14:24
Рада ратифікувала інвестиційну угоду зі США
Фото: ВРУ
За угоду проголосувало 338 народних депутатів.

Сьогодні,  8 травня,  Верховна Рада України підтримала законопроєкт №0309 "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови".

Про це стало відомо з трансляції народного депутата із парламентської фракції "Голос" Ярослава Железняка у YouTube.

За законодавчу ініціативу проголосувало 338 народних депутати.

Ця угода передбачає створення спільно зі США Інвестиційного фонду з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції у нашу державу.

Нагадмєо, що 30 квітня Україна і США підписали угоду про копалини.

 

СШАУкраїнаугода

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