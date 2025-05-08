Рада ратифікувала інвестиційну угоду зі США
Сьогодні, 8 травня, Верховна Рада України підтримала законопроєкт №0309 "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови".
Про це стало відомо з трансляції народного депутата із парламентської фракції "Голос" Ярослава Железняка у YouTube.
За законодавчу ініціативу проголосувало 338 народних депутати.
Ця угода передбачає створення спільно зі США Інвестиційного фонду з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції у нашу державу.
Нагадмєо, що 30 квітня Україна і США підписали угоду про копалини.