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Одеса, Дніпро, Кривий Ріг, Львів і не лише

Другий тур виборів мера відбудеться в 14 містах
Центральна виборча комісія оголосила про проведення другого туру виборів міського голови в 14 містах, де кількість виборців перевищує 75 тисяч. Там жоден із кандидатів не набрав абсолютної більшості голосів.
Одеса, Дніпро, Кривий Ріг, Львів і не лише Фото: з вільних джерел

Про це йдеться в повідомленні ЦВК, зазначає "Громадське".

15 листопада за очільника міста повторно голосуватимуть у Луцьку, Краматорську (Донецька область), Одесі, Сумах і Кам’янець-Подільському (Хмельницька область).

Крім того, перевибори відбудуться в місті Українка (Київська область): хоча там виборців менше 75 тисяч, але два кандидати набрали однакову кількість голосів.

22 листопада другий тур виборів мера відбудеться у Дніпрі та Кривому Розі (Дніпропетровська область), Слов’янську (Донецька область), Ужгороді, Броварах (Київська область), Львові та Дрогобичі (Львівська область), Полтаві й Рівному.

Станом на полудень 5 листопада Центрвиборчком отримав дані про результати місцевих виборів 585 місцевих рад у 24 регіонах. Загалом визнано обраними 687 голів населених пунктів і 13323 депутатів. Як зазначає ЦВК, остаточні дані місцевих виборів мають бути відомі до 6 листопада включно, тобто не пізніш як на дванадцятий день після дня голосування.

Чому оголосили другий тур?

Відповідно до закону, в населених пунктах, де виборців (саме виборців, не населення) більше, ніж 75 тисяч, кандидат має набрати більше 50% голосів, аби перемогти. Якщо ж цього немає, там організовують другий тур виборів.

Не всюди у великих містах, втім, так сталося. Приміром, у Харкові мером став Геннадій Кернес, який здобув понад 60% голосів виборців. І це попри те, що нині він перебуває на лікуванні в Німеччині й на публіці його не бачили із серпня.

У двох містах - Борисполі на Київщині й Новгороді-Сіверському на Чернігівщині - під час підрахунку голосів від COVID-19 померли чинні мери, які перемагали на виборах. Там мають оголосити перевибори.

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05 11 2020 16:03
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