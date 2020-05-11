Одеса, Дніпро, Кривий Ріг, Львів і не лише
Про це йдеться в повідомленні ЦВК, зазначає "Громадське".
15 листопада за очільника міста повторно голосуватимуть у Луцьку, Краматорську (Донецька область), Одесі, Сумах і Кам’янець-Подільському (Хмельницька область).
Крім того, перевибори відбудуться в місті Українка (Київська область): хоча там виборців менше 75 тисяч, але два кандидати набрали однакову кількість голосів.
22 листопада другий тур виборів мера відбудеться у Дніпрі та Кривому Розі (Дніпропетровська область), Слов’янську (Донецька область), Ужгороді, Броварах (Київська область), Львові та Дрогобичі (Львівська область), Полтаві й Рівному.
Станом на полудень 5 листопада Центрвиборчком отримав дані про результати місцевих виборів 585 місцевих рад у 24 регіонах. Загалом визнано обраними 687 голів населених пунктів і 13323 депутатів. Як зазначає ЦВК, остаточні дані місцевих виборів мають бути відомі до 6 листопада включно, тобто не пізніш як на дванадцятий день після дня голосування.
Чому оголосили другий тур?
Відповідно до закону, в населених пунктах, де виборців (саме виборців, не населення) більше, ніж 75 тисяч, кандидат має набрати більше 50% голосів, аби перемогти. Якщо ж цього немає, там організовують другий тур виборів.
Не всюди у великих містах, втім, так сталося. Приміром, у Харкові мером став Геннадій Кернес, який здобув понад 60% голосів виборців. І це попри те, що нині він перебуває на лікуванні в Німеччині й на публіці його не бачили із серпня.
У двох містах - Борисполі на Київщині й Новгороді-Сіверському на Чернігівщині - під час підрахунку голосів від COVID-19 померли чинні мери, які перемагали на виборах. Там мають оголосити перевибори.
Читайте також: Як безпечно для здоров'я проголосувати на місцевих виборах
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У США пройшли останні дебати Байдена і Трампа перед виборами
- ВІДЕО Аваков: ми готові забезпечити чесні і прозорі вибори
- ВІДЕО Навального госпіталізували з отруєнням
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі