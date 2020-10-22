Як безпечно для здоров'я проголосувати на місцевих виборах
МОЗ наголошує на важливості під час передвиборчої агітації та безпосередньо 25 жовтня дотримуватися встановлених в країні протиепідемічних правил.
Правила, яких варто дотримуватися під час голосування в домашніх умовах
1. Рекомендується голосувати за місцем перебування;
2. Для голосування потрібно не пізніше 20 години подати до ДВК заяву та медичну довідку про необхідність проведення голосування вдома;
3. Особи, які забезпечують виборчий процес, повинні перебувати у рукавичках, захисній масці та/або захисному щитку;
4. Виборець самостійно показує членам ВК документ, який підтверджує особу та громадянство України.
Правила голосування на виборчій дільниці
1. Заходьте у приміщення дільниці у захисній масці;
2. Перед входом та після виходу з дільниці обробіть руки антисептиком;
3. Тримайте дистанцію не менше 1,5 м.;
4. Користуйтеся власною ручкою;
5. Не беріть із собою у приміщення дільниці дітей;
6. Мінімізуйте час перебування у приміщенні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
Нагадаємо, що 22 жовтня станом на 9:00 в Україні зафіксовано 7 053 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19
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