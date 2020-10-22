Як безпечно для здоров'я проголосувати на місцевих виборах

25 жовтня в Україні проводитимуться місцеві вибори, тому важливо не забувати про захист під час голосування

Щоб проголосувати, не наражаючи на небезпеку власне здоров'я та оточуючих, варто дотримуватися певних правил.

МОЗ наголошує на важливості під час передвиборчої агітації та безпосередньо 25 жовтня дотримуватися встановлених в країні протиепідемічних правил.

Правила, яких варто дотримуватися під час голосування в домашніх умовах

1. Рекомендується голосувати за місцем перебування;

2. Для голосування потрібно не пізніше 20 години подати до ДВК заяву та медичну довідку про необхідність проведення голосування вдома;

3. Особи, які забезпечують виборчий процес, повинні перебувати у рукавичках, захисній масці та/або захисному щитку;

4. Виборець самостійно показує членам ВК документ, який підтверджує особу та громадянство України.

Правила голосування на виборчій дільниці

1. Заходьте у приміщення дільниці у захисній масці;

2. Перед входом та після виходу з дільниці обробіть руки антисептиком;

3. Тримайте дистанцію не менше 1,5 м.;

4. Користуйтеся власною ручкою;

5. Не беріть із собою у приміщення дільниці дітей;

6. Мінімізуйте час перебування у приміщенні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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