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В Україні зафіксовано 7 053 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужали 2 679 пацієнтів
22 жовтня (станом на 9:00) в Україні 322 879 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 043 летальних, 134 898 пацієнтів одужали.
В Україні зафіксовано 7 053 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 8 782 випадки;

Волинська область - 11 574 випадки;

Дніпропетровська область - 12 068 випадків;

Донецька область - 7 896 випадків;

Житомирська область - 10 838 випадків;

Закарпатська область - 12 285 випадків;

Запорізька область - 7 093 випадки;

Івано-Франківська область - 17 447 випадків;

Кіровоградська область - 1 786 випадків;

м. Київ - 32 500 випадків;

Київська область - 13 688 випадків;

Львівська область - 26 021 випадок;

Луганська область - 2 841 випадок;

Миколаївська область - 6 428 випадків;

Одеська область - 20 557 випадків;

Полтавська область - 7 216 випадків;

Рівненська область - 16 691 випадок;

Сумська область - 9 730 випадків;

Тернопільська область - 18 283 випадки;

Харківська область - 30 899 випадків;

Херсонська область - 2 844 випадки;

Хмельницька область - 11 942 випадки;

Чернівецька область - 18 562 випадки;

Черкаська область - 7 541 випадок;

Чернігівська область - 7 367 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 жовтня до Центру надійшло 7 426 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 393 957 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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22 10 2020 09:28
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