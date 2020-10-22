В Україні зафіксовано 7 053 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужали 2 679 пацієнтів

22 жовтня (станом на 9:00) в Україні 322 879 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 043 летальних, 134 898 пацієнтів одужали.

Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 8 782 випадки; Волинська область - 11 574 випадки; Дніпропетровська область - 12 068 випадків; Донецька область - 7 896 випадків; Житомирська область - 10 838 випадків; Закарпатська область - 12 285 випадків; Запорізька область - 7 093 випадки; Івано-Франківська область - 17 447 випадків; Кіровоградська область - 1 786 випадків; м. Київ - 32 500 випадків; Київська область - 13 688 випадків; Львівська область - 26 021 випадок; Луганська область - 2 841 випадок; Миколаївська область - 6 428 випадків; Одеська область - 20 557 випадків; Полтавська область - 7 216 випадків; Рівненська область - 16 691 випадок; Сумська область - 9 730 випадків; Тернопільська область - 18 283 випадки; Харківська область - 30 899 випадків; Херсонська область - 2 844 випадки; Хмельницька область - 11 942 випадки; Чернівецька область - 18 562 випадки; Черкаська область - 7 541 випадок; Чернігівська область - 7 367 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 жовтня до Центру надійшло 7 426 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 393 957 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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