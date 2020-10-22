В Україні зафіксовано 7 053 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 8 782 випадки;
Волинська область - 11 574 випадки;
Дніпропетровська область - 12 068 випадків;
Донецька область - 7 896 випадків;
Житомирська область - 10 838 випадків;
Закарпатська область - 12 285 випадків;
Запорізька область - 7 093 випадки;
Івано-Франківська область - 17 447 випадків;
Кіровоградська область - 1 786 випадків;
м. Київ - 32 500 випадків;
Київська область - 13 688 випадків;
Львівська область - 26 021 випадок;
Луганська область - 2 841 випадок;
Миколаївська область - 6 428 випадків;
Одеська область - 20 557 випадків;
Полтавська область - 7 216 випадків;
Рівненська область - 16 691 випадок;
Сумська область - 9 730 випадків;
Тернопільська область - 18 283 випадки;
Харківська область - 30 899 випадків;
Херсонська область - 2 844 випадки;
Хмельницька область - 11 942 випадки;
Чернівецька область - 18 562 випадки;
Черкаська область - 7 541 випадок;
Чернігівська область - 7 367 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 жовтня до Центру надійшло 7 426 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 393 957 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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