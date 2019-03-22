Одесит під виглядом перевізника вкрав 23 тонни насіння у херсонського підприємця
Відзначають, що обвинувальний акт щодо підозрюваного в шахрайстві направлено до суду, повідомляє LB.ua.
"За даними слідства, житель Одеси в змові з невстановленими особами вирішив підзаробити на чужому бізнесі. Він зустрівся з підприємцем у с. Степанівка Херсонської області. Чоловік представився перевізником і показав господареві документи, видаючи себе за іншу особу. Нічого не підозрюючи, підприємець повідомив, що перевізник повинен доставити 22,5 тонни насіння в Одесу за вказаною адресою", - йдеться в повідомленні.
Однак, як з'ясувалося, в Одесі шахрай змінив курс проходження і не доставив товар за адресою.
"Ділки розпорядилися соняшником на свій розсуд. У результаті шахрайських дій власникові насіння було завдано більш ніж 235 тис. гривень збитків", - повідомили в прокуратурі.
Зараз підозрюваний перебуває під вартою. Вживають заходів щодо встановлення інших причетних до шахрайства осіб.
Нагадаємо, що у Вінниці 38-річна жінка віддала уродженці Кіровоградської області 5 мільйонів гривень нібито за "зняття порчі".
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