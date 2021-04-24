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Одна з найбільших турецьких криптобірж збанкрутувала

Влада намагалася знайти 27-річного засновника біржі Фарука Фатіха Озера, який втік з країни, однак місцезнаходження невідоме
Одна з найбільших бірж криптовалюти в Туреччині Thodex збанкрутувала, користувачі побоюються, що їх заощадження зникнуть і підозрюють біржу в шахрайстві.
Одна з найбільших турецьких криптобірж збанкрутувала Фото: з вільних джерел

У середу, 21 квітня, Thodex повідомила, що на п'ять днів припиняються всі операції на біржі, повідомляє "Економічна правда". Причиною цього біржа назвала передачу частини компанії зовнішнім інвесторам. 

Однак трейдери запідозрили біржу в шахрайстві і подали позов до суду. Влада намагалася знайти 27-річного засновника біржі Фарука Фатіха Озера, який втік з країни, однак місцезнаходження невідоме.  

У той же час Озер розмістив заяву, в якому пообіцяв виплатити борг інвесторам і повернутися до Туреччини, щоб постати перед судом. 

Уряд прийняв рішення заблокувати рахунки компанії, поліція провела обшук в її головному офісі в Стамбулі. 

Також повідомляється, що збитки можуть досягати 2 мільярдів доларів. Адвокат потерпілих сказав, що гроші, вкладені близько 390 тисяч активних користувачів, стали "безповоротними". Обидві цифри оскаржуються Озером, він повідомив, що постраждало близько 30 тисяч користувачів.

Уряд Туреччини має вжити заходів "якомога швидше", - сказав старший економічний радник Ердогана Джеміль Ертем. 

"Встановлюються піраміди. Туреччина, безсумнівно, буде проводити регулювання, яке відповідає її економіці, але також буде слідувати глобальним подіям", - заявив він.

Нагадаємо, що Британський регулятор фінансового ринку (FCA) та ЄЦБ після різкого росту біткоїна заявили про необхідність суворішого контролю ринку криптовалют, наголосивши на його сильній волатильності, а також на пов'язаній з ним кримінальній активності.

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24 04 2021 14:03
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