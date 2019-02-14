Одного з керівників контррозвідки Бельгії підозрюють у шпигунстві на Росію, – ЗМІ

Голову департаменту контррозвідки Служби інформації і безпеки Бельгії Клемента Вандерборре відсторонили від обов’язків через підозри у шпигунстві на Росію.

Клемент Вандерборре працює на контррозвідку Бельгії протягом 40 років. Останнім часом його молодші коллеги почали скаржитися на стиль його керівництва. Крім того, Вандерборре підозрюють у тому, що той знищував конфіденційні документи в офісному шредері, повідомляє бельгійське видання De Morgen з посиланням на джерела.

Повідомляється, що до завершення внутрішнього розслідування Вандерборре перебуває вдома. Його офіс закритий з кінця січня. У той же час сам Вандерборре заперечує всі звинувачення.

Щодо звинувачень у шпигунстві на РФ, то видання згадує про лист одного зі співробітників бельгійської контррозвідки. У листі стверджується, що Клемент Вандерборре під час спецоперації у Сербії в 2016 році наддав громадянці Сербії доступ до конфіденційної інформації. Жінка, ймовірно, працювала як подвійний агент на користь Росії.

Нагадаємо, що служба безпеки європейського офісу зовнішніх зв'язків (EEAS) попередила євродепутатів, дипломатів та військових, які працюють у Брюсселі, про сотні російських та китайських шпигунів, які активізувалися у бельгійській столиці.