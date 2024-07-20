Однопартійці Ірини Фаріон назвали замовника її вбивства
20 липня 2024, 15:15
Ірина Фаріон
Всеукраїнське об'єднання "Свобода" звернулося з закликом до влади.
Убивство Ірини Фаріон було наказом москви.
Про це йдеться у заяві політичної сили ВО "Свобода".
"Цей злочин вигідний московії і без сумніву здійснений нею. Це їхня споконвічна тактика – фізично винищувати українську еліту. За українську мову москва стріляє у скроню" – йдеться в повідомленні.
На переконання ВО "Свобода", вбивство Ірини Фаріон здійснено за наказом москви незалежно від того, хто безпосередньо його виконав.
"Правоохоронні органи мають знайти і покарати виконавця цього злочину. Українська влада має відкрито назвати замовника – московію. Треба повністю нейтралізувати московську агентуру, у які б шати вона не вбиралася, заборонити її організаційні структури, знищити її фінансову та матеріальну спроможність", – наголошується в заяві.
Нагадаємо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Ірини Фаріон був критичний.