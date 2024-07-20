Однопартійці Ірини Фаріон назвали замовника її вбивства

Всеукраїнське об'єднання "Свобода" звернулося з закликом до влади.

Убивство Ірини Фаріон було наказом москви.

Про це йдеться у заяві політичної сили ВО "Свобода".

"Цей злочин вигідний московії і без сумніву здійснений нею. Це їхня споконвічна тактика – фізично винищувати українську еліту. За українську мову москва стріляє у скроню" – йдеться в повідомленні.

На переконання ВО "Свобода", вбивство Ірини Фаріон здійснено за наказом москви незалежно від того, хто безпосередньо його виконав.