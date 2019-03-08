Один голос обійшовся "Самопомочі" в 359 гривень, "Слузі народу" - в 19 гривень

"Традиційно реальні витрати партій були значно більшими, ніж показано у фінансових звітах. Зокрема, у звітах не відбито витрат на зарплату працівників виборчих штабів, на доплати для членів виборчих комісій і розміщення замовних матеріалів у ЗМІ, так звану "джинсу"

Виборча кампанія "Слуги народу" з розрахунку на кількість отриманих голосів стала найефективнішою. Партія витратила дуже багато - 118,8 млн гривень, але й отримала дуже багато - 6 307 792 голоси. Ціна одного голосу - тільки 19 гривень.

Про це свідчать підрахунки Комітету виборців України.

З протилежного боку виявилася партія "Факел", за яку проголосували тільки 7739 виборців. Ціна одного голосу для неї становить 861 гривню, це найвищий показник. Схожий результат - у партії "Незалежність", якій один голос виборця коштував 809 гривень (отримано всього 7970 голосів).

Далі в рейтингу "золотих голосів" - поки що парламентська партія "Самопоміч" - 359 грн (витрачено 32,8 млн гривень, отримано 91 тис. голосів); Аграрна партія України, за яку агітував популярний співак Олег Винник, - 334 гривні (витрачено 25,2 млн гривень, отримано 75 тис. голосів); а також "Соціальна справедливість" - 331 гривня (витрачено 5,2 млн гривень, отримано 15 тис. голосів).

ЦВК затвердила результати виборів до Ради за партійними списками

Партія "Опозиційна платформа - За життя", яка посіла друге місце на виборах, витратила 64,4 млн гривень і здобула підтримку 1 908 111 громадян, ціна голосу - 34 гривні.

Для ВО "Батьківщина" цей показник становить 76 гривень, "Європейської солідарності" - 88 гривень, "Голосу" - 129 гривень.

Витрати партій пораховано відповідно до фінансових звітів політичних партій, опублікованих на сайті ЦВК. Вони не до кінця відбивають дійсність.

"Традиційно реальні витрати партій були значно більшими, ніж показано у фінансових звітах. Зокрема, у звітах не відбито витрат на зарплату працівників виборчих штабів, на доплати для членів виборчих комісій і розміщення замовних матеріалів у ЗМІ, так звану "джинсу", - пояснив голова КВУ Олексій Кошель.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія встановила результати дострокових виборів до Верховної Ради України у загальнодержавному багатомандатному окрузі.