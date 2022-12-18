Один із атомних енергоблоків виводять на ремонт - "Енергоатом"

На період, поки відновлятимуть готовність енергосистеми приймати наявну потужність атомної генерації, "Енергоатом" вирішив вивести один енергоблок в ремонт.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

"На період, поки відновлятимуть готовність енергосистеми приймати наявну потужність атомної генерації, "Енергоатом" вирішив вивести один енергоблок в ремонт, щоб усунути зауваження",- йдеться у повідомленні.

Раніше "Енергоатом" повідомив, що станом на 18 грудня працюють усі дев'ять атомних енергоблоків, розташованих на підконтрольній Україні території, однак сумарну потужність двох блоків обмежують більш ніж на 600 МВт через неготовність енергосистеми прийняти від них можливий обсяг електроенергії.

Нагадаємо, що глава Української держави Володимир Зеленський заявив, що на території Запорізької АЕС знаходяться близько 500 російських військових.