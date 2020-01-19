ВІДПОЧИНОК НОВИНИКолишній гітарист і один із засновників білоруської групи "Ляпис Трубецкой" Руслан Владико помер у віці 45 років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Один із засновників групи "Ляпис Трубецкой" помер після тривалої коми
Влітку гітариста побили й пограбували у Мінську. Музикант отримав черепно-мозкову травму і впав у кому, з якої так і не вийшов
Фото: Вікіпедія
Про це повідомив продюсер гурту Євген Колмиков, повідомляє "Громадське".
Він уточнив "Еврорадио", що Владико помер вранці 19 січня у Мінську.
Влітку гітариста побили й пограбували у Мінську. Музикант отримав черепно-мозкову травму і впав у кому, з якої так і не вийшов.
Руслан Владико - один із засновників гурту "Ляпис Трубецкой", він виступав з нею до її розпаду у 2014 році. Після цього став гітаристом у проєкті Trubetskoy.
Гурт припинив своє існування у серпні 2014-го після турів з прощальними концертами Україною та Росією. Музиканти анонсувала "кінець проєкт" ще задовго до цього.
Нагадаємо, що російському гурту "Воровайки" заборонили в’їзд до України
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19 01 2020 13:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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