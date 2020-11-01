Російському гурту «Воровайки» заборонили в’їзд до України

У репертуарі гурту, що виступає у жанрі «російського шансону», є пісня «Хохли», яка містить наступні рядки: «Если будет надо, заберём Одессу», «Курица — не птица, хохлы — не заграница»

Російському гурту «Воровайки», який планував провести концерти Україні, заборонили в’їзд до України на три роки.

Про це повідомляє рух «Відсіч»,передає "Громадське".

Згідно з повідомленням, Департамент захисту національної державності Служби безпеки України виніс таке рішення після перегляду відео, де росіянки виконують пісню під назвою «Хохли».

Також в СБУ повідомили, що надіслали лист до Міністерства культури, молоді та спорту щодо необхідності внесення росіянок до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

У грудні 2019 року СБУ заборонила всім трьом учасницям російського гурту «Воровайки» в'їзд на територію України. Водночас на офіційному сайті музичного колективу була інформація про тур чотирма українськими містами у лютому 2020 року.

Нагадаємо, що Міжнародний центр культури і мистецтв "Жовтневий палац" відмовився підписувати договір з організаторами концерту російського блатного гурту "Воровайки".