Російському гурту «Воровайки» заборонили в’їзд до України
Про це повідомляє рух «Відсіч»,передає "Громадське".
Згідно з повідомленням, Департамент захисту національної державності Служби безпеки України виніс таке рішення після перегляду відео, де росіянки виконують пісню під назвою «Хохли».
Також в СБУ повідомили, що надіслали лист до Міністерства культури, молоді та спорту щодо необхідності внесення росіянок до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.
У грудні 2019 року СБУ заборонила всім трьом учасницям російського гурту «Воровайки» в'їзд на територію України. Водночас на офіційному сайті музичного колективу була інформація про тур чотирма українськими містами у лютому 2020 року.
Нагадаємо, що Міжнародний центр культури і мистецтв "Жовтневий палац" відмовився підписувати договір з організаторами концерту російського блатного гурту "Воровайки".
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