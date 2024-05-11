Один з підрозділів рф відмовився йти на штурм Харківщини –"АТЕШ"

Частина відділення заявила, що не буде виконувати наказ про штурм українських позицій.

Військовослужбовці збройних сил рф відмовляються атакувати Харківську область.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

Агент в одному з мотострілкових батальйонів 44 армійського корпусу ЗС росії розповів, що в його підрозділі одне з відділень відмовилося йти на штурм у Харківській області.

Бійці цього підрозділу добре знають про якісні зміцнення на російсько-українському кордоні. А також були свідками невдалих диверсійно-розвідувальних операцій із боку російських військ.

"Коли на техніку було нанесено нові знаки за допомогою ромба з хрестом і віддано наказ, частина підрозділу відмовилася виконувати злочинну волю командування. Ніхто не хоче йти в один кінець ні за які гроші", - пише "АТЕШ".

Нагадаємо, що вранці 10 травня російські окупанти здійснили спробу прориву лінії оборони української армії у Харківській області. На Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб. Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи.