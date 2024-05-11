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Один з підрозділів рф відмовився йти на штурм Харківщини –"АТЕШ"

11 травня 2024, 11:15
Один з підрозділів рф відмовився йти на штурм Харківщини –
Фото: з вільного доступу
Частина відділення заявила, що не буде виконувати наказ про штурм українських позицій.

Військовослужбовці збройних сил рф відмовляються атакувати Харківську область.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

Агент в одному з мотострілкових батальйонів 44 армійського корпусу ЗС росії розповів, що в його підрозділі одне з відділень відмовилося йти на штурм у Харківській області.

Бійці цього підрозділу добре знають про якісні зміцнення на російсько-українському кордоні. А також були свідками невдалих диверсійно-розвідувальних операцій із боку російських військ.

"Коли на техніку було нанесено нові знаки за допомогою ромба з хрестом і віддано наказ, частина підрозділу відмовилася виконувати злочинну волю командування. Ніхто не хоче йти в один кінець ні за які гроші", - пише "АТЕШ".

Нагадаємо, що вранці 10 травня російські окупанти здійснили спробу прориву лінії оборони української армії у Харківській області. На Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб. Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи.

Харківська областьштурмвійна в Україніросія окупанти

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