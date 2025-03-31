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ПОЛІТИКА

Офіс президента спростував інформацію про підготовку до виборів влітку

31 березня 2025, 17:36
Офіс президента спростував інформацію про підготовку до виборів влітку
Фото: з вільних джерел
В ОП заявили, що матеріал The Economist містить фейкову чи маніпулятивну інформацію.

Наради, на якій президент Володимир Зеленський доручив готуватися до виборів влітку, не було. Матеріал The Economist містить фейкову чи маніпулятивну інформацію.

Про це заявили співрозмовники BBC Україна в уряді та офісі президента.

Журналісти писали, що нещодавно Зеленський скликав нараду, на якій доручив своїй команді організувати вибори після повного припинення вогню, яке може настати після 20 квітня. За даними The Economist, президент налаштований провести голосування цього літа. Найраніша можливість — липень.

"Найперше, не було такої наради і не було такого доручення", — заявили в ОП у коментарі BBC.

Зазначається, що головним питанням зараз є досягнення миру, тому говорити про підготовку виборів некоректно. Водночас сподівань на завершення війни до Великодня (20 квітня) мало.

Також BBC поспілкувалось з людиною у команді експрезидента Петра Порошенка. Співрозмовник погоджується, що зараз фактично нема шансів на закінчення війни та швидкі вибори. Хоча він все ж наголосив на політичному характері репресій та санкцій проти лідера фракції "Європейська Солідарність". У матеріалі The Economist наводили слова Порошенка, який казав, що вибори можуть відбутися "у будь-який час із серпня по жовтень".

Раніше голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко заявляв, що Україні знадобиться багато часу для підготовки виборів, тому для цього потрібно вносити зміни у чинне законодавство. За його словами, протягом місяця після закінчення воєнного стану ЦВК має оголосити парламентські вибори, а виборчий процес має тривати 60 днів. У випадку з президентськими виборами цей процес триватиме 90 днів.

виборивійнаОфіс ПрезидентаВолодимир Зеленський

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