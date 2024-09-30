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Офіс президента: українцям розкриють план перемоги частково

30 вересня 2024, 11:53
Офіс президента: українцям розкриють план перемоги частково
В ОП акцентували, що це буде зроблено лише частково.

Глава Офісу президента оголосив, що все те, що стає публічним, чують не тільки в Україні - це чує й ворог. Українцям розкриють план перемоги України, який президент України Володимир Зеленський на минулому тижні представив президенту США Джо Байдену. 

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону.

"Це план президента, і безумовно, як він пообіцяв, після презентації президентові Сполучених Штатів і партнерам, я думаю, що план буде презентований українцям. Але можу вам сказати, що є частини - такі дуже чутливі, вони є закритими", - заявив Єрмак. 

Він додав, що усе те, що стає публічним, чують не тільки в Україні - це чує й ворог.

"Деякі деталі цього плану є закритими. Але, ви знаєте, реалізацію цього плану важливо побачити на ворожій території і побачити в результатах, перемогах наших військових, наших Збройних сил", - вважає глава ОП.

За словами Єрмака, українці зрозуміють потребу приховати деякі частини плану перемоги.

Також держсекратер заявив, що США вивчаємо український План перемоги.

 

війна в УкраїніОфіс Президентаплан перемоги

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