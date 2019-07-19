Офіс Зеленського: Медведчук може представляти тільки самого себе
Офіс президента України застеріг усіх міжнародних партнерів від можливого некоректного розуміння зовнішньої політики України через дії глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя", кума президента РФ Віктора Медведчука, повідомляє LIGA.net.
"Президент України жодним чином не уповноважував пана Медведчука представляти позицію України ні в Європарламенті, ні на будь-яких інших міжнародних майданчиках. Ніде в світі Медведчук не може представляти Україну - тільки себе самого і ще, може, своїх колег або родичів різного ступеня споріднення", - заявили на Банковій.
Там відзначили, що висловлювати свою позицію можуть тільки посадові особи, відповідальні за зовнішню політику України. "Ми застерігаємо всіх міжнародних партнерів України від можливої дезорієнтації щодо принципів зовнішньої політики України, яка може бути викликана діями цієї особи (Віктора Медведчука, - ред.)", - йдеться у відповіді ОП.
Вчора Медведчук побував в Страсбурзі, де в будівлі Європарламенту презентував якийсь свій план по врегулюванню ситуації в Донбасі. Після цього він прилетів до Санкт-Петербурга, де відзвітував перед Володимиром Путіним про зустріч. До Європарламенту Медведчука запросили депутати від ультраправих партій, які симпатизують Путіну.
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