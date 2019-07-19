Офіс Зеленського: Медведчук може представляти тільки самого себе

"Президент України жодним чином не уповноважував пана Медведчука представляти позицію України ні в Європарламенті, ні на будь-яких інших міжнародних майданчиках"

"Ніде в світі Медведчук не може представляти Україну - тільки себе самого і ще, може, своїх колег або родичів", - заявили на Банковій

Офіс президента України застеріг усіх міжнародних партнерів від можливого некоректного розуміння зовнішньої політики України через дії глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя", кума президента РФ Віктора Медведчука, повідомляє LIGA.net.

"Президент України жодним чином не уповноважував пана Медведчука представляти позицію України ні в Європарламенті, ні на будь-яких інших міжнародних майданчиках. Ніде в світі Медведчук не може представляти Україну - тільки себе самого і ще, може, своїх колег або родичів різного ступеня споріднення", - заявили на Банковій.

Там відзначили, що висловлювати свою позицію можуть тільки посадові особи, відповідальні за зовнішню політику України. "Ми застерігаємо всіх міжнародних партнерів України від можливої ​​дезорієнтації щодо принципів зовнішньої політики України, яка може бути викликана діями цієї особи (Віктора Медведчука, - ред.)", - йдеться у відповіді ОП.

Вчора Медведчук побував в Страсбурзі, де в будівлі Європарламенту презентував якийсь свій план по врегулюванню ситуації в Донбасі. Після цього він прилетів до Санкт-Петербурга, де відзвітував перед Володимиром Путіним про зустріч. До Європарламенту Медведчука запросили депутати від ультраправих партій, які симпатизують Путіну.