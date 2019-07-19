Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Офіс Зеленського: Медведчук може представляти тільки самого себе

"Президент України жодним чином не уповноважував пана Медведчука представляти позицію України ні в Європарламенті, ні на будь-яких інших міжнародних майданчиках"
"Ніде в світі Медведчук не може представляти Україну - тільки себе самого і ще, може, своїх колег або родичів", - заявили на Банковій
Офіс Зеленського: Медведчук може представляти тільки самого себе Фото: ТАСС

Офіс президента України застеріг усіх міжнародних партнерів від можливого некоректного розуміння зовнішньої політики України через дії глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя", кума президента РФ Віктора Медведчука, повідомляє LIGA.net.

"Президент України жодним чином не уповноважував пана Медведчука представляти позицію України ні в Європарламенті, ні на будь-яких інших міжнародних майданчиках. Ніде в світі Медведчук не може представляти Україну - тільки себе самого і ще, може, своїх колег або родичів різного ступеня споріднення", - заявили на Банковій.

Там відзначили, що висловлювати свою позицію можуть тільки посадові особи, відповідальні за зовнішню політику України. "Ми застерігаємо всіх міжнародних партнерів України від можливої ​​дезорієнтації щодо принципів зовнішньої політики України, яка може бути викликана діями цієї особи (Віктора Медведчука, - ред.)", - йдеться у відповіді ОП.

Вчора Медведчук побував в Страсбурзі, де в будівлі Європарламенту презентував якийсь свій план по врегулюванню ситуації в Донбасі. Після цього він прилетів до Санкт-Петербурга, де відзвітував перед Володимиром Путіним про зустріч. До Європарламенту Медведчука запросили депутати від ультраправих партій, які симпатизують Путіну.

Нагадаємо, раніше кум Володимира Путіна Віктор Медведчук зізнався в негативному ставленні до більшості українців. Йому все одно: що до нього негативно ставляться в Україні.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 07 2019 18:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.