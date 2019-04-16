Офіс Зеленського в Кіровоградській області підкуповує виборців квитками на концерт

У місцевому офісі кандидата підтвердили, що будуть роздавати квитки, але не уточнили кількість

У Кіровоградській області представники кандидата в президенти Володимира Зеленського організують безкоштовну поїздку виборців до Києва на НСК "Олімпійський" у день очікуваних дебатів.

"У фейсбук-групі "Команда Зеленського. Голованівський край" 15 квітня опублікувано анонс видачі безкоштовних квитків на концерт "популярних зірок української естради" і запис на безкоштовну поїздку до Києва. У повідомленні йдеться, що виступ артистів відбудеться на НСК "Олімпійський" перед дебатами кандидатів у президенти України. ...спостерігач "Опори" намагався отримати квитки, однак йому повідомили, що їх поки що немає, запропонували залишити свої контактні дані. За словами працівників офісу, також буде організовано безкоштовне підвезення охочих до Києва", - повідомляє "Опора".

В обласному "Зе-офісі" спостерігачам підтвердили, що незабаром будуть поширювати квитки. В анонсі йдеться, що на концерті виступатимуть Ольга Полякова і Дзідзьо.

В "Опорі" відзначили, що вартість квитка на концерт Дзідзя у квітні становила 190-690 гривень, а на виступ Полякової - 300-1750 гривень".

Нагадаємо, у Національній поліції повідомили про те, що правоохоронці розслідують факти ймовірного підкупу виборців "за кандидата П" на Волині та Чернігівщині.