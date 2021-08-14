Офісних працівників Twitter у США та Канаді зобов’яжуть вакцинуватися

Коли Twitter врешті-решт відкриє свої офіси у Канаді та США, співробітники, які вирішать повернутися на робоче місце, повинні бути повністю вакцинованими

Усі працівники компанії Twitter у Канаді та США, які вирішать повернутися до офісів після їх відкриття, муситимуть обов’язково вакцинуватися від COVID-19.

Про це пише канадський суспільний мовник CBC News з посиланням на речника Тwitter в Канаді Кема Гордона.

"Коли Twitter врешті-решт відкриє свої офіси у Канаді та США, співробітники, які вирішать повернутися на робоче місце, повинні бути повністю вакцинованими", - йдеться у повідомленні.

За словами Гордона, "причина цього рішення - безпека".

CBC News додає, що компанія Google також роздумує над тим, аби зробити вакцинацію для своїх офісних канадських співробітників обов’язковою, однак поки що не ухвалила остаточного рішення. “Наразі ми вивчаємо місцеві законодавчі рамки усюди, де розташовані наші офіси, в тому числі у Канаді”, - сказала речниця Google Венді Мантон.

Як повідомлялося, цього тижня уряд Канади оголосив про намір зробити щеплення від COVID-19 обов’язковим для усіх канадських федеральних службовців, а також пасажирів багатьох авіаційних та залізничних маршрутів.