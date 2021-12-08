ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИСоцмережа Twitter презентувала оновлений дизайн платформи - зокрема, тепер на ній використовується фірмовий шрифт Chirp, який соцмережа представила у січні 2021 року.
Фото: TwitterПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Twitter оновив шрифт і змінив колір кнопки "Читати"
Хоча спочатку це може здатися дивним, ці оновлення роблять нас більш доступними, унікальними та зосередженими на вас і на тому, про що ви говорите
Фото: twitter.com
Про це повідомляється в офіційному акаунті Twitter.
"Помітили якісь зміни? Сьогодні ми опублікували кілька змін у тому, як Twitter виглядає в інтернеті та на вашому телефоні. Хоча спочатку це може здатися дивним, ці оновлення роблять нас більш доступними, унікальними та зосередженими на вас і на тому, про що ви говорите", - йдеться в твіті.
Фото: Twitter
Twitter також оновив кольори в інтерфейсі платформи - "щоб бути більш контрастною та менш синьою".
Зокрема, кнопка "Читати" - чорного кольору. Також Twitter позбувся від "візуального сміття" - прибрав роздільники і додав більше порожнього простору.
Доступ до оновленого дизайну відкривається поступово, тому поки він може бути доступний не всім.
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