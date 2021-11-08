Українець отримав від Twitter $3,5 тисячі за виявлення помилки в алгоритмі

Алгоритм має тенденцію вважати більш виразними зображення людей, які виглядають стрункими, молодшими, світлого або теплого кольору шкіри, гладкою текстурою шкіри та з жіночими рисами обличчя

Соціальна мережа заплатила випускнику Києво-Могилянської академії та аспіранту дослідницького університету у Швейцарії (EPFL) Богдану Кулінічу 3 500 доларів США за виявлення помилок в алгоритмі на основі штучного інтелекту щодо обрізки зображень.

Кулініч виявив, що алгоритм Twitter часто надає перевагу людям молодшим за віком та зі світлішим кольором шкіри.

"Алгоритм має тенденцію вважати більш виразними зображення людей, які виглядають стрункими, молодшими, світлого або теплого кольору шкіри, гладкою текстурою шкіри та з жіночими рисами обличчя", - написав він.

За його словами, ця упередженість може призвести до дискримінації певних категорій людей та збереження на завжди стереотипних стандартів краси на тисячах зображень.

У Twitter заявили, що така знахідка є важливою, адже багато хто з нас користується камерами та програмами з різними фільтрами краси, перш ніж ділитися фотографіями з друзями або в соціальних мережах. А такі фільтри можуть спотворити наші очікування нашої власної привабливості.

Зазначається, що раніше цього року в самій компанії підтвердили, що її алгоритм на основі штучного інтелекту надавав перевагу зображенням білих людей над чорними. Проте Кулініч виявив й інші проблеми, зокрема, що алгоритм обрізав фотографії, щоб підкреслити те, що він вважає найважливішим.

Як повідомлялося, дослідження ефективності роботи алгоритмів YouTube виявило, що вони рекомендують небажаний контент.