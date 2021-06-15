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Користувачі Twitter зможуть блокувати згадки про себе

За словами дизайнера продуктів компанії Домініка Камоцці, "попередня концепція" дає користувачам можливість блокувати згадки про себе в мережі і навіть контролювати, хто саме може ставити теги з їх ім'ям
Компанія Twitter розробляє інструменти, що дозволяють видалити згадки про себе з соціальної мережі.
Користувачі Twitter зможуть блокувати згадки про себе Фото: google.com
Зазначається, що компанія розглядає нову можливість, що дозволяє уникнути "небажаної уваги" до користувачів, оскільки такі випадки часто закінчуються онлайн-цькуванням, повідомляє Engadget.
 
За словами дизайнера продуктів компанії Домініка Камоцці, "попередня концепція" дає користувачам можливість блокувати згадки про себе в мережі і навіть контролювати, хто саме може ставити теги з їх ім'ям.
 
Функція схожа на ту, яку вже впровадив Facebook. Вона дозволить відв'язати посилання на ім'я власника профілю та запобігти аналогічним позначкам в майбутніх постах. Крім того, можна буде заблокувати згадки з боку конкретних користувачів без необхідності відправляти їх акаунти в чорний список. Також не виключено, що користувач зможе заборонити згадки про нього на певну кількість днів.
 
Як пише видання, концепція частково нагадує механізм, що дозволяє обмежувати кількість відповідей на пости. Як і ця функція, можливість відключити згадки допоможе частково впоратися з деякими проявами «токсичної» поведінки, яка часто веде до тотального цькування в соцмережі.
 
Наприклад, один з розглянутих варіантів передбачає розсилку користувачеві повідомлень в разі, коли його стали занадто часто згадувати в інших постах. Отримавши повідомлення, користувач може вибрати в налаштуваннях, хто може залишати посилання на його профіль або призупинити згадування, коли конфлікт несподівано загострюється.
 
Камоцці не уточнив, коли нові функції будуть впроваджені.
 
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15 06 2021 17:26
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