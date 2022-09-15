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Офіційно: МАГАТЕ закликало росію вивести війська з території Запорізької АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії прийняло резолюцію, яка закликає Росію вивести свої війська з території Запорізької АЕС.
Офіційно: МАГАТЕ закликало росію вивести війська з території Запорізької АЕС Фото: dpa
Про це повідомляє Sky News.
 
У виданні зазначають, що резолюцію погодили під час засідання МАГАТЕ. Вона закликає росіян "негайно припинити всі дії проти і на Запорізькій АЕС і будь-яких інших ядерних об'єктах в Україні".
 
В засіданні МАГАТЕ брали участь 35 країн. 26 підтримали резолюцію, сім - утрималися і ще дві, Росія і Китай, - проголосували проти.
 
Нагадаємо, раніше Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) представило звіт за підсумками інспекції на Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі.
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15 09 2022 20:36
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