ПОЛІТИКА НОВИНИМіжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) у вівторок оприлюднило звіт про радіаційну безпеку в Україні, де зокрема поділилося даними про візит місії на Запорізьку атомну електростанцію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МАГАТЕ підтвердило, що на території ЗАЕС росія розмістила свою техніку та військових
МАГАТЕ вважає, що присутність старшого технічного персоналу "Росатома" може призвести до втручання в нормальну роботу операційного керівництва та створити потенційне тертя в контексті процесу ухвалення рішень
ФОТО: МАГАТЕ
Про це повідомляє МАГАТЕ у своєму звіті.
Члени місії підтвердили, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях Запорізької АЕС, зокрема кілька військових ваговозів на першому поверсі турбінних залів у енергоблоках 1 і 2".
Також місія МАГАТЕ зафіксували присутність експертної групи "Росатома", яка, як заявила їм російська сторона "надає поради щодо ядерної безпеки, захищеності й дій керівництву ЗАЕС".
"МАГАТЕ вважає, що присутність старшого технічного персоналу "Росатома" може призвести до втручання в нормальну роботу операційного керівництва та створити потенційне тертя в контексті процесу ухвалення рішень", – зазначається у звіті.
Також згадується, що присутність росіян на ЗАЕС справила негативний вплив на український персонал станції, який перебуває в "надзвичайно стресових умовах".
У своїх рекомендаціях МАГАТЕ закликає до негайного припинення будь-яких обстрілів станції для уникнення її подальшого пошкодження, для чого потрібна "згода всіх відповідних сторін". При цьому не вказується, хто саме здійснює обстріли.
Також фахівці організації закликають до вивезення з території ЗАЕС "усіх транспортних засобів, які можуть втручатися в роботу систем безпеки та обладнання", а також створити належні робочі умови для персоналу.
Окрема рекомендація стосується "негайного створення зони ядерного захисту" довкола Запорізької АЕС, у чому МАГАТЕ готова посприяти.
"Ситуація в Україні є безпрецедентною. Уперше збройний конфлікт триває на території великої ядерної установки", – підкреслюється у висновках звіту, де наголошується на загрозі потенційного ядерного конфлікту.
Нагадаємо, що міністр енергетики України Герман Галущенко відзначив, що єдиний шлях забезпечити ядерну безпеку - деокупація ЗАЕС та створення демілітаризованої зони навколо неї.
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